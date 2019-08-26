ضربة موجعة للنصر السعودي قبل ساعات من مواجهة السد القطري

أكدت مصادر سعودية، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة فريقه أمام السد القطري اليوم، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مصادرها الخاصة، أن حمد الله، سيكون خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، في مباراة اليوم الاثنين.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الجهاز الطبي، كثف الجلسات العلاجية لحمد الله في عيادة النادي، أمس الأحد، لكنه رفض المغامرة بمشاركة أي لاعب مصاب في المباريات حتى لا تتفاقم إصابته.

وسيشكل غياب حمد الله عن مباراة السد، ضربة قوية للفريق السعودي، لا سيما أن المهاجم المغربي المتوج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي، فرض نفسه هدافا ونجما للنصر، منذ انضمامه إليه صيف العام الماضي.

ويعاني حمد الله من إصابة هي التواء في مفصل القدم، تعرض لها أمام ضمك الخميس الماضي، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

المصدر: وكالات