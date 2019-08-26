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شاهد.. مقاتل "مبتور الساعد" يخنق منافسه ويجبره على الاستسلام

الرياضة

شاهد.. مقاتل
championat.com
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فاز الأمريكي نيويل نك، المبتور الساعد، على مواطنه كاري براونينغ، في النزال الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن دورة "Bellator 225" للفنون القتالية المختلطة.

وأثناء الجولة الأولى من النزال أسقط نيويل منافسه أرضا، وقام بحركة "خنق" محكمة رغم يده اليسرى المبتورة من الكوع، مجبرا براونينغ للاستسلام، ليعلن الحكم فوز نيويل في النزال الذي أقيم في مدينة "بريدجبورت" بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وحقق نيويل البالغ 33 عاما انتصاره الـ 18 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل هزيمتين.

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المصدر: championat.com

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