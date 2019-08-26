شاهد.. مقاتل "مبتور الساعد" يخنق منافسه ويجبره على الاستسلام

فاز الأمريكي نيويل نك، المبتور الساعد، على مواطنه كاري براونينغ، في النزال الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن دورة "Bellator 225" للفنون القتالية المختلطة.

وأثناء الجولة الأولى من النزال أسقط نيويل منافسه أرضا، وقام بحركة "خنق" محكمة رغم يده اليسرى المبتورة من الكوع، مجبرا براونينغ للاستسلام، ليعلن الحكم فوز نيويل في النزال الذي أقيم في مدينة "بريدجبورت" بولاية كونيتيكت الأمريكية.

Victory for @NotoriousNewell in his @BellatorMMA debut 👊



The congenital amputee improves to 16-2 🤩 pic.twitter.com/PpmQm8XqZS — DAZN USA (@DAZN_USA) August 25, 2019

وحقق نيويل البالغ 33 عاما انتصاره الـ 18 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل هزيمتين.

It was an honor to finally grace the @BellatorMMA cage. I'd like to thank @ScottCoker & @rich_chou for giving me the chance as well as my team @FAA_MMA@FAA_CT for allowing me to make the moment mine #NewellWorldOrderpic.twitter.com/grLuZqimYw — Nick Newell (@NotoriousNewell) August 26, 2019

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المصدر: championat.com