شاهد.. هكذا احتفل ميسي وأطفاله بهدف برشلونة

أظهرت لقطات تلفزيونية فرحة ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، بعدما نجح الفرنسي أنطوان غريزمان في إحراز هدف التقدم لبرشلونة في مرمى ريال بيتيس، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان النجم الإسباني ميسي جالسا في المدرجات صحبة أطفاله وبجواره لويس سواريز حين سجل غريزمان هدفين وصنع هدفا آخر قاد فريقه لتحويل تأخره 0-1 أمام ضيفه ريال بيتيس، إلى فوز ثمين 5-2، محققا فوزه الأول في البطولة هذا الموسم.

وعلى عكس ما يفعل في المباريات الكبيرة التي يكون فريق أبيه ليونيل ميسي طرفا فيها، احتفل الابن ماتيو ميسي بهدف برشلونة.

اصل ميسي وسواريز بيكرهوا جريزمان pic.twitter.com/6JPHCYLQQI — shible atef (@shible_atef) August 26, 2019

ودائما ما يقوم ماتيو بالاحتفال بأي هدف يسجل في مرمى الفريق الذي يلعب له والده ليونيل، لكنه هذه المرة آثر دعم والده، الذي لم يشارك في المباراة واكتفى بالوجود في المدرجات نظرا لإصابته.

وفي وقت سابق، اعترف ميسي بأن ابنه يشجع أي فريق لا يوجد فيه أبوه، بينما يحتفظ الابن الآخر تياغو بتشجيع والده في أي مباراة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والطرافة.

Mateo Messi festejando el gol de Griezmann pic.twitter.com/CnM9uiJjuL — . (@rickysbesos) August 25, 2019

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وحصد برشلونة أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة هذا الموسم، بعدما تعرض لخسارة مباغتة 0-1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للمسابقة، فيما ظل بيتيس بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر 1-2 أمام ضيفه بلد الوليد في المرحلة الماضية.

المصدر: وكالات