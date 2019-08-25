شاهد.. ردة فعل ميسي وسواريز على تسجيل غريزمان هدفين لبرشلونة

أحرز النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، هدفين لفريقه برشلونة في شباك ضيفه ريال بيتيس، اليوم الأحد، وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورد أنطوان غريزمان بهدفين رائعين للفريق الكتالوني، في الدقيقتين (41 و50)، على الهدف المبكر لمواطنه، نبيل فقير، مهاجم الضيوف، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وجاء هدفا غريزمان أمام أنظار زميليه في المدرجات، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، اللذين يغيبان عن هذه المباراة بسبب الإصابة.

المصدر: RT