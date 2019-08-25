 
مباشر

بداية مخيبة لميلان في الموسم الجديد من "الكالتشيو" (فيديو)

الرياضة

بداية مخيبة لميلان في الموسم الجديد من
Globallookpress
البولندي كريستوف بيونتيك - صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb6w

استهل فريق ميلان مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم، بهزيمة خارج أرضه أمام مضيفه أودينيزي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد.

وأحرز المدافع البرازيلي، رودريغو بيساو، هدف الفوز الوحيد لأودينيزي، في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد
يوفنتوس يبدأ بنجاح رحلة الدفاع عن اللقب (فيديو)
يوفنتوس يبدأ بنجاح رحلة الدفاع عن اللقب (فيديو)

يذكر أن ميلان أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بينما احتل أودينيزي المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مفهوم السعادة من شخص إلى آخر.. قد تكون كرسيا متحركا أيضا!