بداية مخيبة لميلان في الموسم الجديد من "الكالتشيو" (فيديو)
Globallookpress
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استهل فريق ميلان مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم، بهزيمة خارج أرضه أمام مضيفه أودينيزي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد.
وأحرز المدافع البرازيلي، رودريغو بيساو، هدف الفوز الوحيد لأودينيزي، في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.
يذكر أن ميلان أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بينما احتل أودينيزي المركز الثاني عشر.
المصدر: وكالات
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