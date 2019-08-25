نيوكاسل يونايتد يفجر مفاجأة في "البريمير ليغ"

ألحق فريق نيوكاسل يونايتد هزيمة مفاجئة بمضيفه توتنهام (1-0) في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين نيوكاسل يونايتد بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي، جويلاينتون كاسيو دي ليرا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة لندن.

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وحقق نيوكاسل يونايتد بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجديد لـ "البريمير ليغ"، بعد هزيمتين متتاليتين، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير.

بينما تجرع توتنهام مرارة الهزيمة الأولى في الموسم، بعد فوز وتعادل في الجولتين الماضيتين على الترتيب، وتراجع إلى المركز السابع، برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT