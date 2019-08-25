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باريس سان جيرمان يستقر على نجم إفريقي لخلافة نيمار

الرياضة

باريس سان جيرمان يستقر على نجم إفريقي لخلافة نيمار
Globallookpress
باريس سان جيرمان يستقر على نجم إفريقي لخلافة نيمار
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استقر نادي باريس سان جيرمان، على الإيفواري ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي، لخلافة البرازيلي نيمار، المرتقب رحيله عن الفريق الباريسي هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "The Mirror" البريطانية، أن إدارة سان جيرمان مهتمة بالحصول على خدمات زاها، مشيرة إلى أن وفدا من الفريق الباريسي، توجه إلى لندن للاتفاق على شروط الصفقة مع كريستال بالاس.

وأوضحت أن مسؤولي "البي إس جي"، يرون في زاها، بديلا مناسبا لنيمار، المرتبط بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وبالتحديد إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الفريق الفرنسي يجهز عرضا قيمته 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جناح كريستال بالاس، موضحة أن هذا العرض يسري بمجرد رحيل نيمار عن "البي إس جي".

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وكانت أندية أرسنال وتشيلسي وإيفرتون، أبدت قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في التاسع من الشهر الجاري، اهتمامها بالتعاقد مع زاها، الذي يطالب إدارة فريقه، بالسماح له بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض زاها (26 عاما)، 3 مباريات في الموسم الجاري مع كريستال بالاس، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

المصدر:Mirror Football

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