شاهد.. أول لاعب يراوغ فان ديك بعد 50 مباراة متتالية

شهدت مواجهة ليفربول وأرسنال التي أقيمت أمس، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لقطة بارزة، بتعرض صخرة دفاع "الريدز"، الهولندي فيرغيل فان دايك، للمراوغة.

وعندما كان ليفربول في الدقائق الأولى من المباراة يضغط في مناطق أرسنال، تقدم فان دايك إلى منتصف الملعب، ولكنه تعرض للمراوغة، بعدما قطع لاعبو أرسنال الكرة، وأرسلوها طويلة للايفواري نيكولا بيبي، الذي استلمها ببراعة، قبل أن يتجاوز المدافع الهولندي.

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Virgil Van Dijk has been dribbled past and it's none other than Nicolas Pepe who gets past the Dutchman smoothly. #LIVARS#PLpic.twitter.com/ALLfdcDLc6 — Tuka Letura (@TukaLetura) August 24, 2019

وتشير الأرقام إلى أن هذه المراوغة هي الأولى لفان دايك، بعد 50 مباراة، بدون أن يتجرأ أي لاعب على مراوغته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والمفارقة أن هذه المباراة هي الأولى التي يخوضها بيبي كأساسي، منذ انضمامه إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في أغلى صفقة بتاريخ النادي اللندني، بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

وكانت آخر مراوغة لفان دايك في الدوري، في مارس من عام 2018، وبالتحديد في مباراة نيوكاسل، عندما تمت مراوغته من لاعب الوسط ميكيل مورينو.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ليفربول وضيفه أرسنال، انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: "تويتر"