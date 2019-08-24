استقالات بالجملة في الاتحاد المصري لكرة القدم (فيديو)

أعلن رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، 5 قرارات خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت.

وقرر الجنايني قبول استقالة المدير التنفيذي للاتحاد، ثروت سويلم، وتوجه بالشكر له على دعمه للجنة خلال الفترة الماضية.

كما أعلن رئيس اللجنة الخماسية إقالة جميع لجان اتحاد الكرة وأبرزها، المسابقات والحكام وشؤون اللاعبين وتشكيلها من جديد بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية.

وأسند عمرو الجنايني منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي إلى وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المستقيل.

وتعهد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح والعمل بحيادية وشفافية.

المصدر: مواقع مصرية