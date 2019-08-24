كريستال بالاس يسقط مانشستر يونايتد في عقر داره

ألحق نادي كريستال بالاس خسارة مفاجئة وقاسية بمضيفه مانشستر يونايتد 2-1، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفاجأ كريستال بالاس، "الشياطين الحمر" بتسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 32، عن طريق الدولي الغاني جوردان أيوا، ليكثف بعدها اليونايتد هجماته لإدراك التعادل، وتحصل على فرصة ثمينة في الدقية الـ70 لتحقيق مبتغاه، بعدما منحه الحكم بول تيرني، ضربة جزاء، انبرى لها ماركوس راشفورد، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن، لحارس مرمى كريستال بالاس.

ورغم ذلك، لم يستسلم لاعبوا مانشستر، وواصلوا مدهم الهجومي، وتمكن الوافد الجديد، الويلزي دانيل جيمس، من تسجيل هدف التعادل، في الدقية 82، من تسديدة متقنة استقرت على إثرها الكرة، في الزاوية اليمنى لمرمى كريستال بالاس.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف كريستال بالاس الفوز بهدف، حمل توقيع الهولندي باتريك فان انهولت، بتسديدة لم يحسن حارس مرمى مانشستر يونايتد التعامل معها، لتسكن الكرة في شباكه.

وتعرض بذلك مانشستر لخسارته الأولى هذا الموسم في الدوري، وتجمد رصيده عند أربع نقاط.

في المقابل، حقق كريستال بالاس فوزه الأول، ورفع رصيد إلى أربع نقاط.

المصدر: RT