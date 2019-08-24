لامبارد يتنفس الصعداء بعد فوزه الأول مع تشيلسي

تنفس فرانك لامبارد، الدولي الإنجليزي السابق والمدرب الحالي لتشيلسي الصعداء، بعد تحقيق فريقه فوزه الأول في الدوري الإنجليزي على حساب ضيفه نوريتش سيتي، في مباراة أقيمت اليوم السبت.

واحتاج "البلوز" لثلاث دقائق فقط، لتسجيل هدف التقدم عن طريق مهاجمه الشاب، تامي أبراهام، لكن فرحة أبناء المدرب لامبارد بهذا الهدف، لم تدم سوى ثلاث دقائق أيضا، حيث نجح تود كونتويل، في إدراك التعادل لنوريتش، بحلول الدقيقة السادسة.

وتقدم تشيلسي مجددا في الدقيقة 17، بهدف حمل بصمة ماسون مونت، لكن تيمو بوكي، أصر على إعادة المباراة إلى نقطة الصفر، بتسجيله هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 30.

وأبى المهاجم أبراهام، إلا وأن يفرض نفسه نجما للمباراة ويرسم البسمة على وجه مدربه لامبارد، بتسجيله هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، في الدقيقة 68.

Chelsea’s Premier League goals under Frank Lampard:



⚽️ Mount

⚽️ Abraham

⚽️ Mount

⚽️ Abraham



Boyhood Blues doing the business. pic.twitter.com/G2DWunQMQM — Coral (@Coral) August 24, 2019

وحقق تشيلسي بذلك، فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد خسارته القاسية في الجولة الافتتاحية أمام مضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، واكتفائه بالتعادل الإيجابي 1-1 على ميدانه في الجولة الثانية أمام ليستر سيتي.

المصدر: RT