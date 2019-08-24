سجل مهاجم فريق فلامينغو، برونو هينريكي، سرعة بلغت 38 كم/ ساعة، خلال "الديربي" البرازيلي أمام ضيفه إنترناسيونال (2-0)، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس "الليبرتادوريس".

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على موقع "تويتر"، أن هينريكي حطم رقم الجناح الويلزي، غاريث بيل، الذي سجل سرعة وصلت إلى 36.9 كم/ ساعة.

⚡️ @Brunohenrique has reached supersonic speeds of 3⃣8⃣ km/h. Tonight his double was lightning.



🔴⚫️It left @Flamengo on the cusp of @TheLibertadores semis.



Now the 🌎 knows why 🇧🇷 called him up



💬 "It's been the best week of my life," he said in tearspic.twitter.com/DbNd6GfkJW — FIFA.com (@FIFAcom) 22 августа 2019 г.

من جهة أخرى، عادل المهاجم البرازيلي رقم المهاجم الفرنسي الشاب، كليان مبابي، الذي بلغت سرعته القصوى أيضا 38 كم/ساعة.

وأحرز برونو هينريكي (28 عاما) هدفي فلامينغو، في الدقيقتين (75 و79) من عمر المباراة، ليضع بذلك فريقه على عتبة الدور قبل النهائي لكأس "الليبرتادوريس".

المصدر: وكالات