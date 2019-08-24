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مهاجم برازيلي يحطم رقم "النفاثة" بيل في السرعة (فيديو)

الرياضة

مهاجم برازيلي يحطم رقم
Globallookpress
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سجل مهاجم فريق فلامينغو، برونو هينريكي، سرعة بلغت 38 كم/ ساعة، خلال "الديربي" البرازيلي أمام ضيفه إنترناسيونال (2-0)، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس "الليبرتادوريس".

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على موقع "تويتر"، أن هينريكي حطم رقم الجناح الويلزي، غاريث بيل، الذي سجل سرعة وصلت إلى 36.9 كم/ ساعة.

من جهة أخرى، عادل المهاجم البرازيلي رقم المهاجم الفرنسي الشاب، كليان مبابي، الذي بلغت سرعته القصوى  أيضا 38 كم/ساعة.

وأحرز برونو هينريكي (28 عاما) هدفي فلامينغو، في الدقيقتين (75 و79) من عمر المباراة، ليضع بذلك فريقه على عتبة الدور قبل النهائي لكأس "الليبرتادوريس". 

 

المصدر: وكالات

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