أبرز مباريات "السبت الممتاز" في الدوريات الكبرى
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تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم السبت، بمباريات قوية ومواجهات مثيرة، خاصة في الدوري الإنجليزي، الذي يشهد قمة نارية بين ليفربول وأرسنال.
ونستعرض هنا أبرز مباريات اليوم:
في الدوري الإنجليزي
ليفربول # أرسنال
نوريتش سيتي # تشيلسي
مانشستر يونايتد # كريستال بالاس
في الدوري الإسباني
ريال مدريد # بلد الوليد
سيلتا فيغو # فالنسيا
في الدوري الإيطالي
بارما # يوفنتوس
فيورنتينا # نابولي
في الدوري الألماني
شالكه # بايرن ميونخ.
المصدر: RT
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