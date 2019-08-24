أبرز مباريات "السبت الممتاز" في الدوريات الكبرى

تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم السبت، بمباريات قوية ومواجهات مثيرة، خاصة في الدوري الإنجليزي، الذي يشهد قمة نارية بين ليفربول وأرسنال.

ونستعرض هنا أبرز مباريات اليوم:

في الدوري الإنجليزي

إقرأ المزيد

ليفربول # أرسنال

نوريتش سيتي # تشيلسي

مانشستر يونايتد # كريستال بالاس

في الدوري الإسباني

ريال مدريد # بلد الوليد

سيلتا فيغو # فالنسيا

في الدوري الإيطالي

إقرأ المزيد

بارما # يوفنتوس

فيورنتينا # نابولي

في الدوري الألماني

شالكه # بايرن ميونخ.

المصدر: RT