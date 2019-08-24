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أبرز مباريات "السبت الممتاز" في الدوريات الكبرى

الرياضة

أبرز مباريات
أبرز مباريات "السبت الممتاز" في الدوريات الكبرى
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تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم السبت، بمباريات قوية ومواجهات مثيرة، خاصة في الدوري الإنجليزي، الذي يشهد قمة نارية بين ليفربول وأرسنال.

ونستعرض هنا أبرز مباريات اليوم:

في الدوري الإنجليزي

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الدوري الإنجليزي .. ليفربول في اختبار صعب أمام أرسنال
الدوري الإنجليزي .. ليفربول في اختبار صعب أمام أرسنال

ليفربول # أرسنال

نوريتش سيتي # تشيلسي

مانشستر يونايتد # كريستال بالاس

في الدوري الإسباني

ريال مدريد # بلد الوليد

سيلتا فيغو # فالنسيا

في الدوري الإيطالي

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المدرب ساري يغيب عن يوفنتوس في مباراتي بارما ونابولي
المدرب ساري يغيب عن يوفنتوس في مباراتي بارما ونابولي

بارما # يوفنتوس

فيورنتينا # نابولي

في الدوري الألماني

شالكه # بايرن ميونخ.

 المصدر: RT

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