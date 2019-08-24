النصر السعودي يكشف حجم إصابة هدافه حمد الله

كشف نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، حجم الإصابة التي تعرض لها مهاجمه المغربي، عبد الرزاق حمد الله، في لقاء الدوري الخميس الماضي أمام نادي ضمك.

وقال نادي النصر في بيان له على "تويتر": "أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول عبد الرزاق حمد الله، تعرضه لالتواء في مفصل القدم".

أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول الكابتن عبدالرزاق حمدالله تعرضه لألتواء في مفصل القدم.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الكابتن سلطان الغنام في أحد المستشفيات بالرياض ارتفاعاً بسيطاً بدرجة الحرارة. — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 22, 2019

لكن النادي السعودي، الذي تنتظره مباراة قوية أمام السد القطري بعد غد الاثنين، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، لم يحدد مدة غياب مهاجمه المغربي عن الملاعب بسبب هذه الإصابة.

واضطر حمد الله لمغادرة أرضية ملعب مباراة فريقه ونادي ضمك، في الدقيقة 71 ، بسبب الإصابة، بعدما تمكن قبل ذلك من تسجيل هدف، ساهم به في فوز فريقه بنتيجة 2-0.

تجدر الإشارة إلى أن حمد الله (28 عاما) انضم إلى النصر السعودي صيف عام 2018، ونال في الموسم الماضي جائزة هداف الدوري السعودي، بتسجيله 35 هدفا.

المصدر: "تويتر"