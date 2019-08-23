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لأول مرة .. المرأة السعودية تشارك في تحكيم بطولات دولية

الرياضة

لأول مرة .. المرأة السعودية تشارك في تحكيم بطولات دولية
twitter/badminton_ksa
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تستعد الحكمتان السعوديتان، هتون السدحان وربى اللحيدان، لأول مرة في تاريخ المرأة السعودية، للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة.

وستشارك هتون السدحان وربى اللحيدان في تحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة، في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين (24 و26) من شهر أغسطس‏ الجاري.

وجاء ذلك بعد أن تم ترشيح الحكمتين السعوديتين لهذه المهمة من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة.

المصدر: "okaz"

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