لأول مرة .. المرأة السعودية تشارك في تحكيم بطولات دولية

تستعد الحكمتان السعوديتان، هتون السدحان وربى اللحيدان، لأول مرة في تاريخ المرأة السعودية، للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة.

وستشارك هتون السدحان وربى اللحيدان في تحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة، في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين (24 و26) من شهر أغسطس‏ الجاري.

رشح الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة

حكاماً سعوديين لإدارة مواجهات البطولات الآسيوية والعربية.

وجاء ترشيح الرباعي: محمد باسودان، أمجد الهوساوي، هتون السدحان، ربى اللحيدان وللمرة الأولى في تاريخ الريشة الطائرة لإدارة منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا بالأردن نهاية الشهر الجاري pic.twitter.com/afmxkbOIvo — اتحاد الريشة الطائرة (@badminton_ksa) 22 августа 2019 г.

وجاء ذلك بعد أن تم ترشيح الحكمتين السعوديتين لهذه المهمة من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة.

المصدر: "okaz"