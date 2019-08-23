أستون فيلا يضمد جراحه على حساب ضيفه إيفرتون

حقق فريق أستون فيلا أول انتصاراته، بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه إيفرتون (2-0)، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من "البريمير ليغ".

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجمين، البرازيلي ويسلي موراييس، والهولندي أنور الغازي، في الدقيقتين (21، 90) على الترتيب.

وحصد أستون فيلا بذلك أول ثلاث نقاط له في الموسم، وتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، وبانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.

بينما تعرض إيفرتون للهزيمة الأولى في الموسم، بعد تعادل وانتصار في الجولة الماضيتين على الترتيب، ويحتل المركز التاسع حتى الآن، برصيد أربع نقاط.

المصدر: وكالات