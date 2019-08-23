الذهب لا يصدأ.. لوحة فنية رائعة للرسام إنييستا في مباراة تاريخية لتوريس (فيديو)

أثبت الإسباني أندريس إنييستا، أنه مازال يحتفظ بكل مقومات ذاك اللاعب الذي صال وجال مع برشلونة في حقبته الذهبية، عندما قدم لمحة فنية رائعة في إحدى المباريات بالدوري الياباني.

وخلال المباراة التي جمعت فريق فيسيل كوبي، الذي يلعب له إنييستا، ومضيفه تاكاشي كاناي، لحساب الأسبوع الـ 24 من الدوري الياباني لكرة القدم، تسلم الدولي الإسباني السابق الكرة في الجهة اليسرى من منتصف ملعب فريقه، ليتبادلها مع أحد زملائه، قبل أن يسدد كرة طويلة بالمسطرة والقلم، لتصل إلى أحد مهاجمي فيسيل كوبي، الذي هيأها على طبق من ذهب للمهاجم جونيا تاناكا، الذي استقبل الكرة بتسديدة صاروخية، استقرت في الزاوية اليمنى لحارس مرمى فريق تاكاشي كاناي.

هدف فيسيل كوبي الثالث ضد ساجان توسو

تمريرة انيستا ما قبل الاسيست

👏

pic.twitter.com/YawK8k1Q86 — محمد النمير (@MohamedAlnumair) August 23, 2019

That long ball from Iniesta is ridiculous. pic.twitter.com/rkHO3pLjOA — Joe Crann (@YesWeCrann) August 23, 2019

وانتهت المباراة بفوز رفاق إنييستا، بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت هذه المباراة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لمهاجم تاكاشي كاناي، النجم الإسباني فيرناندو توريس (35 عاما)، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا مباشرة عقب اللقاء.

After 18 years and 300 goals, @Torres has played his final game 👏 pic.twitter.com/3x2WaRTDSW — B/R Football (@brfootball) August 23, 2019

والمفارقة أن خسارة اليوم، هي ثاني أكبر خسارة في مسيرة توريس، التي استمرت في الملاعب 18 عاما.

🏆🏆 European Championship

🏆🏆 Europa League

🏆 FA Cup

🏆 Champions League

🏆 World Cup



Enjoy your retirement, @Torres! 🙌 pic.twitter.com/qrvFkhiJXD — Goal (@goal) August 23, 2019

وكان توريس وإنييستا، من أبرز ركائز منتخب إسبانيا خلال فترته الذهبية بين العامين 2008 و2012، والتي توج فيها "لاروخا"، بلقب كأس أمم أوروبا في مناسبتين (2008 و2012)، وكأس العالم مرة واحدة (2010).

المصدر: RT + "تويتر"