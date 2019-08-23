زيدان يوجه رسالة للحارس نافاس ويعلق على موضوع انتقال نيمار

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بأنه لا يرى الفريق من دون الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، ورسالته له هي أنه يريد بقاء الحارس ضمن أسوار "سانتياغو برنابيو".

ونقلت صحيفة "ماركا" عن زيدان قوله، أثناء المؤتمر الصحفي عشية مواجهة بلد الوليد، غدا السبت: "لا أرى الفريق بدونه (نافاس)، إنه لاعب مهم دائما، لا أفكر في احتمالية رحيله، وهو لم يخبرني برغبته في المغادرة. إنه هنا ويريد اللعب وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "لدينا العديد من المباريات، لا أفكر في بديل نافاس لأنه سيكون هنا، رسالتي هي أنني أريد بقاء الحارس الكوستاريكي معنا".

ورد زيدان على سؤال حول موضوع التعاقد مع البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، قائلا: "نفكر فقط في مباراة الغد، أتحدث عن لاعبي فريقي فقط، وحتى نهاية السوق يمكن أن يحدث كل شيء، لست منشغلا بأي شيء آخر سوى لقاء بلد الوليد".

ويستعد ريال مدريد لمباراته ضد ضيفه فريق بلد الوليد، غدا السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الليغا.

المصدر: وكالات