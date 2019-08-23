سيغيب مدرب يوفنتوس الجديد ماوريتسيو ساري، عن أول مباراتين في الدوري الإيطالي لكرة القدم ضد بارما ونابولي، بسبب تعافيه من التهاب رئوي.

وقال نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، في بيان نشره عبر حسابه أمس: "خضع ماوريتسيو ساري لفحص طبي إضافي اليوم (أمس)، وأظهر تحسنا سريريا ملحوظا".

Maurizio Sarri non sarà in panchina con Parma e Napoli.



La decisione gli consentirà una guarigione ottimale ➡️ https://t.co/iUoxII1mkhpic.twitter.com/sKYM0ANY5U — JuventusFC (@juventusfc) August 22, 2019

وتابع "للتعافي التام من الالتهاب الرئوي الذي أصابه في الأيام القليلة الماضية، لن يجلس المدرب على مقاعد البدلاء في أول مباراتين من الدوري ضد بارما ونابولي.. سيسمح له هذا القرار بشفاء مثالي".

وكان ساري (60 عاما)، الذي وصل إلى يوفنتوس هذا الصيف خلفا لماسيميليانو أليغري بعد موسم وحيد مع تشيلسي الإنجليزي، حاضرا في تمارين أمس الخميس، لتنسيق العمل مع جهازه الفني، لكنه سيغيب عن مواجهتي بارما ونابولي، المقررتين غدا السبت ويوم 31 أغسطس المقبل على الترتيب.

المصدر: وكالات