في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما.. قدم إبراهيموفيتش نفسه للعالم بهدف خرافي (فيديو)

عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الهدف الرائع، الذي سجله النجم السويدي، زلتان إبراهيموفيتش، في مثل هذا اليوم من عام 2004، لفريقه حينها أياكس أمستردام الهولندي.

ونشر "الفيفا" فيديو الهدف، عبر صفحته على موقع "تويتر"، ووضع تعليقا عليه: "في مثل هذا اليوم منذ 15 سنة".

🗓 في مثل هذا اليوم منذ 15 سنة...

زلاتان مع آياكس عام 2004@AFCAjax 🎥

pic.twitter.com/oeGxkevQgN — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 22, 2019

وأحرز النجم السويدي الملقب بـ"السلطان إبرا"، هدفه المذهل، خلال مباراة جمعت بين أياكس وبريدا في إطار منافسات الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، وشهدت تألق "إبرا"، الذي لم يكن يتجاوز حينها الـ22 عاما، حيث أظهر مهاراته العالية وقدراته الفنية الخارقة، التي أثبتت أن عشاق كرة القدم على موعد مع نجم عالمي.

وراوغ "إبرا" في تلك المباراة، 4 لاعبين الواحد تلو الآخر بمهارة عالية أمام منطقة الجزاء، قبل أن يضع الكرة في شباك حارس بريدا، في لقطة تاريخية عالقة في الأذهان حتى الآن.

ورحل "إبرا"، بعد موسم ذهبي عن صفوف أياكس (عام 2004) إلى يوفنتوس الإيطالي، ومنه إلى إنتر ميلان، ثم تقمص ألوان برشلونة، قبل أن ينضم لميلان، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن ثم خاض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد، ليشد الرحال بعدها للدوري الأمريكي، حيث يدافع حاليا عن ألوان فريق لوس أنجلوس غالاكسي.

المصدر: "فيفا" + وكالات