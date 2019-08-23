 
مباشر
عاجل
الجيش السوري يسيطر على مدينة مورك ومحيطها في ريف حماة مكان تواجد نقطة المراقبة التركية التاسعة

في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما.. قدم إبراهيموفيتش نفسه للعالم بهدف خرافي (فيديو)

الرياضة

في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما.. قدم إبراهيموفيتش نفسه للعالم بهدف خرافي (فيديو)
Eredivisie Archief/youtube.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mat5

عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الهدف الرائع، الذي سجله النجم السويدي، زلتان إبراهيموفيتش، في مثل هذا اليوم من عام 2004، لفريقه حينها أياكس أمستردام الهولندي.

ونشر "الفيفا" فيديو الهدف، عبر صفحته على موقع "تويتر"، ووضع تعليقا عليه: "في مثل هذا اليوم منذ 15 سنة".

وأحرز النجم السويدي الملقب بـ"السلطان إبرا"، هدفه المذهل، خلال مباراة جمعت بين أياكس وبريدا في إطار منافسات الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، وشهدت تألق "إبرا"، الذي لم يكن يتجاوز حينها الـ22 عاما، حيث أظهر مهاراته العالية وقدراته الفنية الخارقة، التي أثبتت أن عشاق كرة القدم على موعد مع نجم عالمي.

وراوغ "إبرا" في تلك المباراة، 4 لاعبين الواحد تلو الآخر بمهارة عالية أمام منطقة الجزاء، قبل أن يضع الكرة في شباك حارس بريدا، في لقطة تاريخية عالقة في الأذهان حتى الآن.

ورحل "إبرا"، بعد موسم ذهبي عن صفوف أياكس (عام 2004) إلى يوفنتوس الإيطالي، ومنه إلى إنتر ميلان، ثم تقمص ألوان برشلونة، قبل أن ينضم لميلان، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن ثم خاض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد، ليشد الرحال بعدها للدوري الأمريكي، حيث يدافع حاليا عن ألوان فريق لوس أنجلوس غالاكسي.

المصدر: "فيفا" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

#مغصوبة_عالنقاب.. هاشتاغ بالسعودية فهل ستجعله الدولة خيارا بالمستقبل؟