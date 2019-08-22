سبارتاك موسكو يصعب مهمته في الدوري الأوروبي (فيديو)

خرج سبارتاك موسكو خاسرا من ملعب مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي (0-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن الدور التمهيدي الحاسم المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ويدين الفريق البرتغالي بالفضل في انتصاره للاعبه، ريكاردو هورتا، الذي أحرز هدف الفوز، في الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم في الملعب البلدي بمدينة براغا.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الخميس المقبل، في العاصمة موسكو.

المصدر: RT