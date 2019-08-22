مدير حبيب يكشف الجانب المالي لنزاله المقبل ومستوى التنظيم في الإمارات

كشف ريزفان محمدوف، مدير أعمال بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، بعض تفاصيل الجانب المالي ومستوى تنظيم نزاله المقبل، في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242).

وأوضح ريزفان محمدوف، أن المقاتل الروسي سيكسب من نزاله أمام الأمريكي، داستن بوارييه، الذي سيقام، يوم 7 سبتمبر المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أكثر مما حصل عليه من مواجهته ضد المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، في أكتوبر 2018.

وأشارت التقارير، في وقت سابق، إلى أن حبيب حصل على 6.5 مليون دولار، مقابل نزاله الأخير ضد كونور.

ونقل موقع "rbc" عن ريزفان قوله: "الأرباح ستكون أكثر من ذلك بكثير"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

وأضاف مدير أعمال حبيب: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن ظروف النزال القادم ستكون من بين الأفضل في تاريخ الفنون القتالية المختلطة (MMA)".

وهذه هي الدورة الأولى التي ستقام في أبو ظبي، بعد أن وقعت منظمة (UFC) على عقد لإقامة دورات للفنون القتالية المختلطة تحت رعايتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

يذكر أن المقاتل الأمريكي بوارييه حصل على حزام بطل العالم المؤقت في الوزن الخفيف، عقب فوزه على مواطنه ماكس هالواي بالنقاط، في النزال الذي جمعهما، يوم 13 أبريل الماضي، خلال دورة (UFC 236).

المصدر: "rbc"