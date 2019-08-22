الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يراهن مع ساري على تقديم أسلوب هجومي مختلف

يستهل يوفنتوس بعد غد السبت حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي مع مدرب جديد هو المخضرم، ماوريتسيو ساري، الذي سيحاول إبقاء "السيدة العجوز" على عرشها للموسم التاسع تواليا.

ويخوض يوفنتوس مباراته الأولى يوم السبت القادم على أرض بارما، لكن من دون ساري على الأرجح، من جراء إصابته بالتهاب رئوي.

وعاد ساري (60 عاما) إلى إيطاليا، بعد موسم عاصف مع تشيلسي الإنجليزي، ولكن على الرغم من الانتقادات النارية التي تعرض لها في موسمه الأول مع فريق غرب لندن، إلا أنه منحه لقب المسابقة الأوروبية الرديفة "يوروبا ليغ" على حساب مواطنه أرسنال.

وسيحل ساري، الذي قاد الغريم المحلي نابولي سابقا إلى منافسة يوفنتوس على اللقب، بدلا من ماسيميليانو أليغري الذي وضع فريق مدينة تورينو على قمة "سيري أ" في المواسم الخمسة الأخيرة.

ومن بين خصوم "بيانكونيري" هذا الموسم، سيكون نابولي بقيادة المدرب الخبير، كارلو أنشيلوتي، في موسمه الثاني مع الفريق الجنوبي، وأنطونيو كونتي العائد إلى بلاده للإشراف على إنتر العنيد.

لكن يوفنتوس أنفق الكثير مانحا ساري تشكيلة صلبة تحاول إحراز لقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين، ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996.

🗣️ “To be the first Turkish player to play for Juventus is an absolute honour for me and I will try to be a role model here.”



New @juventusfc defender, Merih Demiral 🔳#UCLpic.twitter.com/3eXu8zBd8T — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 21, 2019

وسيكون أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يصر ساري على أنه "سيصنع الفارق"، نقطة الارتكاز الهجومية في موسمه الثاني بعد قدومه المدوي من ريال مدريد الإسباني، فيما يبرز القادم الجديد في خط الدفاع، الهولندي الشاب، ماتيس دي ليخت، (19 عاما)، إلى جانب المخضرمين جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي.

المصدر: أ ف ب