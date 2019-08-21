اتحاد طنجة المغرب يسقط الزوراء العراقي بالثلاثة (فيديو)
ألحق فريق اتحاد طنجة المغربي هزيمة ثقيلة بضيفه الزوراء العراقي (3-0)، اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثانية للدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
وحملت ثلاثية الفريق المغربي توقيع كل من، سفيان شرف، ومحمد العمراوي، وصالح طاهر سعيد، في الدقائق (26، 28، 60 من ضربة جزاء) على الترتيب.
#مصطفى_كمارا يسجل هدف التقدم لفريقه #اتحاد_طنجة المغربي في مرمى #الزوراء العراقي بمتابعة رائعة في الدقيقة 27#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/7cELgpzyaZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 21 августа 2019 г.
هدف عالمي..#محمد_العمراوي يضيف الهدف الثاني لفريق #اتحاد_طنجة في مرمى #الزوراء خلال دقيقتين فقط#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/V5DtabVILV— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 21 августа 2019 г.
#صالح_الطاهر يسجل الهدف الثالث لفريق #اتحاد_طنجة المغربي من ركلة جزاء بالدقيقة 60— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 21 августа 2019 г.
النتيجة الآن 3-0 لصالح الفريق المغربي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/DcebGiZyqe
وحقق اتحاد طنجة بذلك انتصاره الأول في المسابقة، بعد خسارته أمام الرفاع البحريني (0-2)، في الجولة الأولى، وتقدم إلى مركز الوصافة ضمن المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط.
بينما تراجع الزوراء إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الفريق المغربي.
ويتصدر الرفاع البحريني، الذي اكتسح هورسيد الصومالي (5-0) في وقت سابق من اليوم أيضا، قائمة المجموعة، برصيد 6 نقاط.
المصدر: "twitter/ADSportsTV"