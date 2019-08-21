اتحاد طنجة المغرب يسقط الزوراء العراقي بالثلاثة (فيديو)

ألحق فريق اتحاد طنجة المغربي هزيمة ثقيلة بضيفه الزوراء العراقي (3-0)، اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثانية للدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

وحملت ثلاثية الفريق المغربي توقيع كل من، سفيان شرف، ومحمد العمراوي، وصالح طاهر سعيد، في الدقائق (26، 28، 60 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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وحقق اتحاد طنجة بذلك انتصاره الأول في المسابقة، بعد خسارته أمام الرفاع البحريني (0-2)، في الجولة الأولى، وتقدم إلى مركز الوصافة ضمن المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط.

بينما تراجع الزوراء إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الفريق المغربي.

ويتصدر الرفاع البحريني، الذي اكتسح هورسيد الصومالي (5-0) في وقت سابق من اليوم أيضا، قائمة المجموعة، برصيد 6 نقاط.

المصدر: "twitter/ADSportsTV"