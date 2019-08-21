دينامو زغرب يهزم روزنبورغ النرويجي في تصفيات دوري الأبطال (فيديو)

اقترب فريق دينامو زغرب الكرواتي من بلوغ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه روزنبورغ النرويجي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي الفريق الكرواتي كل من اللاعبين، برونو بيتكوفيتش، وميسلاف أورشيتش، في الدقيقتين (8 من ضربة جزاء، و28) على الترتيب.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب التي ستجمعهما، يوم الثلاثاء المقبل، في النرويج.

المصدر: "sportbox.ru"