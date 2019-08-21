 
مباشر

دينامو زغرب يهزم روزنبورغ النرويجي في تصفيات دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

دينامو زغرب يهزم روزنبورغ النرويجي في تصفيات دوري الأبطال (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/makl

اقترب فريق دينامو زغرب الكرواتي من بلوغ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه روزنبورغ النرويجي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي الفريق الكرواتي كل من اللاعبين، برونو بيتكوفيتش، وميسلاف أورشيتش، في الدقيقتين (8 من ضربة جزاء، و28) على الترتيب.

 

وستتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب التي ستجمعهما، يوم الثلاثاء المقبل، في النرويج.

 المصدر: "sportbox.ru"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لم يعلما أنهما "على الهواء" .. هذا ما همس به باسيل وأرسلان