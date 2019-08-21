الـ "فيفا" يكشف موعد الإعلان عن شعار مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد الإعلان عن شعار نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي من المقرر أن تجري لأول مرة في فصل الشتاء، وتستضيفها قطر.

وقال الـ "فيفا" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال قطر 2022 سيكون في الثالث من سبتمبر المقبل.

وأكد الاتحاد أن هذا الشعار سيكون واحدا من أهم الشعارات في مسيرة بطولة كأس العالم، وأطلق مسابقة للتصويت على أفضل شعار على مدار تاريخ المونديال ابتداء من أول أمس وحتى 2 سبتمبر المقبل، أي قبل 24 ساعة فقط من موعد حفل الكشف عن شعار المونديال.

وتستضيف قطر بطولة العالم لأول مرة في تاريخها وتاريخ منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، ولأول مرة أيضا ستقام في فصل الشتاء، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

يذكر أن قطر ستستضيف بطولة العالم للأندية أواخر هذا العام، بمشاركة كبار أندية العالم وعلى رأسهم ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات