يبدو أن مسلسل مستقبل نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، قد وصل لآخر حلقاته، إذ كشفت تقارير إعلامية أن برشلونة يستعد للإعلان عن إتمام صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي.

ووفقا لإذاعة RAC1 الإسبانية، فإن مفاوضات برشلونة مع سان جيرمان بشأن صفقة نيمار وصلت إلى مراحل متقدمة، ولكن ليس هناك أي حديث حول إتمام الصفقة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أوردت تقارير إعلامية، أن الفريق الكتالوني يتهيأ لتقديم نيمار لاعبا جديد في برشلونة، وحجز بالفعل الدفعة الأولى من القمصان التي تحمل اسم المهاجم البالغ من العمر 27 عاما لتلبية الطلب الكبير من المعجبين.

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وأوضحت التقارير أن نيمار قد سجل بدوره رسالة فيديو لمحبي برشلونة، سيتم نشرها مباشرة بعد اكتمال عملية انتقاله إلى "البارسا".

وشكل نيمار محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

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ويتنافس برشلونة مع غريمه ريال مدريد على ضم النجم البرازيلي، وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد وجهة اللاعب.

المصدر: matchtv.ru