رفض الوداد المغربي الاستسلام في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقدم أمس بطعن للجنة الاستئناف في "الكاف"، ضد قرار اللجنة التأديبية الذي منح اللقب للترجي وأعلن الوداد منسحبا.

ووفقا لتقارير إعلامية مغربية، فإن الوداد قرر الطعن في القرار الذي اعتبره "جائرا في حقه"، وطالب لجنة الاستئناف إعادة المباراة التي لم تنته، وإلغاء قرار منح اللقب للترجي التونسي "بدعوى أن الوداد انسحب من المباراة النهائية".

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وبهذا الطعن تستمر أحداث مسلسل دوري أبطال إفريقيا 2019، الذي بدأت أولى حلقاته في الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة في الـ31 من مايو الماضي، قبل أن تدخل هذه القضية الدهاليز وفي أروقة المؤسسات الرياضية المعنية، وبعيدا عن المستطيل الأخضر.

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وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلنت قبل أسبوعين، تتويج الترجي بطلا لنسخة 2019 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، معتبرة الوداد منهزما لانسحابه، مع توقيع عقوبات على كلا الفريقين.

المصدر: وكالات