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السيسي يمنح لاعبي منتخب مصر الفائزين بكأس العالم وسام الجمهورية

الرياضة

السيسي يمنح لاعبي منتخب مصر الفائزين بكأس العالم وسام الجمهورية
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منتخب مصر لكرة اليد
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاعبي منتخب مصر الفائزين ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

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وأكد السيسي دعمه لللاعبين وهنأهم على فوزهم بالبطولة وطالبهم بالاهتمام بالدراسة، مؤكدا أن التتويج هو البداية وليس النهاية، وقال: "لا يوجد مستحيل.. على قدر الجهد والتعب تأتي النتيجة".

ومنح الرئيس المصري اللاعبين وسام الجمهورية من الدرجة الأولى تكريما لإنجازهم، مشيدا بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28 والتي جمعتهما، مساء الأحد الماضي.

وحصدت مصر سادس ميدالياتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010، وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.

المصدر: وكالات

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