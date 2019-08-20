كشف يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين، عن إصابة مدربه ماوريتسيو ساري بالتهاب رئوي، وذلك قبل خمسة أيام على انطلاق الموسم الجديد.

وقال يوفنتوس في بيان نشره على موقعه، إن ساري (60 عاما)، المعروف بأنه مدخن شره وتولى تدريب الفريق في يونيو الماضي خلفا لماسيمليانو أليغري، أصيب بنزلة برد الأسبوع الماضي وغاب عن مباراة ودية أقيمت يوم السبت.

وأوضح النادي أن ساري، الذي غادر تشيلسي الإنجليزي بعد موسم واحد ليعود إلى الدوري الإيطالي، حضر تدريبات الفريق أمس الاثنين "وقام بتنسيق مهام فريقه المعاون، لكنه لم يشرف على المران على أرض الملعب".

Maurizio Sarri was at the JTC today, but was not on the field.



The coach underwent further checks this afternoon ➡️https://t.co/XxXRc1u8Nepic.twitter.com/Qk5hlokXS6 — JuventusFC (@juventusfcen) August 19, 2019

وأضاف يوفنتوس في بيانه "خضع ساري أمس لفحص طبي أكد إصابته بالتهاب رئوي وسيخضع لفترة علاج محددة".

ولم يوضح يوفنتوس ما إذا كان ساري سيقود الفريق في أولى مباريات الموسم الجديد على ملعب بارما السبت المقبل.

وشارك الجميع في تدريبات أمس الاثنين، بما في ذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاد للتدريب مع بقية أفراد التشكيلة بعد تعافيه من إصابة عضلية.

المصدر: "رويترز"