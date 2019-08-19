أعلن نادي برشلونه الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبه الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، وغيابه عن الملاعب لمده خمسه أسابيع.

وقال برشلونة في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كشفت الفحوصات إصابة اللاعب عثمان ديمبلي في أوتار الركبة اليسرى، وسيغيب للأسابيع الخمسة القادمة".

FC Barcelona player @Dembouz has been diagnosed with a strain to his left hamstring, and is set to miss the next five weeks with the injury



pic.twitter.com/I5zJTcsz5e — FC Barcelona (@FCBarcelona) 19 августа 2019 г.

وسيغيب اللاعب الفرنسي عن برشلونة خلال المباريات الثلاث المقبلة في الليغا، قبل فترة التوقف الدولي الأولى لهذا الموسم.

وانضم عثمان ديمبلي إلى زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي خرج مصابا أيضا، خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لليغا.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن المباراة الافتتاحية للفريق الكتالوني، بسبب الإصابة أيضا.

المصدر: وكالات