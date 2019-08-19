أصر المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، على أن فريقه لن يسمح للبرازيلي نيمار بالرحيل، ما لم يتم التعاقد مع بديل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقده أمس، عقب خسارة سان جيرمان المفاجئة أمام مضيفه رين بهدفين لواحد، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم: "لن يغادر (نيمار) إن لم نوقع مع بديل له، هذا (رحيل نيمار) غير ممكن".

وتابع المدرب الألماني: "من الواضح، إذا بقي معنا (نيمار) سيساعدنا على الفوز".

Who could possibly replace Neymar? 🤔



🗣️ "He will not leave without recruitment, it is not possible. It's clear - if he stays, we will have a player who will help us win." - PSG coach Thomas Tuchel on the future of Neymar. pic.twitter.com/7haPlC0pL7 — Goal (@goal) August 19, 2019

ويرتبط نيمار بالانتقال إلى أحد العملاقين الإسبانيين، الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، بل وأعلن الدولي البرازيلي بصريح العبارة في وقت سابق، أنه يرغب في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل الالتحاق بسان جيرمان في صفقة قياسية (222 مليون يورو).

وأحرز نيمار 23 هدفا وصنع 13 هدفا آخر في 28 مباراة فقط خاضها مع الفريق الباريسي، في المسابقات كافة خلال الموسم الماضي، حيث فاز سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، لكنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

المصدر: sportsmole.co.uk