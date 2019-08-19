أثبت لاعبو منتخب نيجيريا لكرة اليد، بتشجيعهم للمنتخب المصري في مواجهة نظيره الألماني في نهائي مونديال كرة اليد للناشئين، مدى الأصالة والانتماء الجغرافي بين أبناء القارة السمراء.

وحرص لاعبو منتخب نيجيريا على مؤازرة لاعبي منتخب مصر في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد. وبعد فوز "الفراعنة" بنتيجة 32-28، رقص لاعبو نيجيريا واحتفلوا في المدرجات فرحا وابتهاجا بفوز زملائهم المصريين بلقب بطولة العالم لكرة اليد.

لاعبو منتخب نيجيريا في المدرجات يشاركون المصريين الاحتفال بفوز شباب مصر بكأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة https://t.co/nDTNg8W88a — Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) August 18, 2019

أبناء القارة.. منتخب نيجيريا يحتفل بتتويج منتخب مصر بمونديال اليد للناشئين 🇪🇬&🇳🇬 pic.twitter.com/xlvBb8HtF7 — Yallakora (@Yallakoranow) August 18, 2019

وبات منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي، يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين (تحت 19 عاما).

صورة اليوم..

فرحة منتخب نيجيريا بفوز مصر بلقب بطولة العالم لكرة اليد 🏆🇪🇬🇳🇬😍 pic.twitter.com/O7D2sAwZpO — ESN (@ESNEgypt_) August 18, 2019

لقطة عفوية ومن القلب 😍

أحتفال منتخب #نيجيريا بفوز منتخب #مصر بكاس العالم لكرة اليد pic.twitter.com/gu2Scn6f0a — 🇦🇪 ‏﮼عيال‏﮼زايد‏﮼وافتخر🇦🇪 (@Muna___25) August 18, 2019

وكان منتخب نيجيريا خرج من الدور الأول لبطولة كأس العالم التي استضافتها مقدونيا، بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الثالثة.

المصدر: وكالات