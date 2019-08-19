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شاهد.. فرحة النيجيريين بفوز منتخب مصر بمونديال كرة اليد

الرياضة

شاهد.. فرحة النيجيريين بفوز منتخب مصر بمونديال كرة اليد
قاهرية ( nohaa )/Twitter.com
شاهد.. فرحة النيجيريين بفوز منتخب مصر بمونديال كرة اليد
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أثبت لاعبو منتخب نيجيريا لكرة اليد، بتشجيعهم للمنتخب المصري في مواجهة نظيره الألماني في نهائي مونديال كرة اليد للناشئين، مدى الأصالة والانتماء الجغرافي بين أبناء القارة السمراء.

وحرص لاعبو منتخب نيجيريا على مؤازرة لاعبي منتخب مصر في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد. وبعد فوز "الفراعنة" بنتيجة 32-28، رقص لاعبو نيجيريا واحتفلوا في المدرجات فرحا وابتهاجا بفوز زملائهم المصريين بلقب بطولة العالم لكرة اليد.

وبات منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي، يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين (تحت 19 عاما).

وكان منتخب نيجيريا خرج من الدور الأول لبطولة كأس العالم التي استضافتها مقدونيا، بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الثالثة.

المصدر: وكالات

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