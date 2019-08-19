شاهد .. رجل إطفاء يهزم بطل العالم بالقاضية

استعاد المقاتل الأمريكي ستيبي ميوتشيتش لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للوزن الثقيل، بفوزه على مواطنه دانييل كورميه في النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 241).

سيطر دانييل كورميه على مجريات الجولتين الأولى والثانية، بينما جاءت الثالثة متكافئة قبل أن يلتقط ستيبي ميوتشيتش أنفاسه في الرابعة ويوجه عدة لكمات قوية في جذع منافسه قبل أن يوجه ضربة قوية إلى وجهه ليسقطه على أرض الحلبة ومن ثم انهال عليه بوابل من اللكمات، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن فوزه بالضربة القاضية.

How are we heading into round 4?!?!



Who's up on your scorecard? #UFC241pic.twitter.com/uj16549ORX — UFC (@ufc) 18 августа 2019 г.

واستعاد ستيبي ميوتشيتش المتحدر من أصول كرواتية ويعمل في إطفاء الحرائق بذلك لقب بطل العالم من كورميه بالذات، وثأر لخسارته أمامه في مطلع نوفمبر 2018 بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

وحقق ستيبي ميوتشيتش (37 عاما)، انتصاره التاسع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن، وبين انتصاراته 14 بالضربة القاضية، وواحد بالاستسلام، و4 بالنقاط، مقابل ثلاث هزائم.

That feeling when you re-gain your belt 😍



Stipe breaking out the jig at #UFC241! pic.twitter.com/0h3O4Lc1jG — UFC on BT Sport (@btsportufc) 18 августа 2019 г.

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بينما مني دانييل كورميه (40 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل 22 انتصارا.

المصدر: RT