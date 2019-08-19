"فيفا" يكشف الأهداف العشرة المرشحة لجائزة "بوشكاش" (فيديو)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي جائزة "بوشكاش"، والتي ضمت 10 أهداف لعشرة لاعبين مختلفين.

وتضمنت القائمة هدف نجم برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني، وقذيفة أندروس تاونسند لاعب كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في شباك مانشستر سيتي، وهدف للسويدي زلتان إبراهيموفيتش بطريقة استعراضية رائعة في بطولة الدوري الأمريكي، كأبرز الأهداف المنافسة.

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة "بوشكاش" على الشكل التالي:

جائزة بوشكاش ⚽️ #Puskas:

المرشحون:

1⃣ ماتيوس كونها

2⃣ خوان فرناندو كوينتيرو

3⃣ زلاتان إبراهيموفيتش

4⃣ ليونيل ميسي

5⃣ أجارا نشوت

6⃣ فابيو كوالياريلا

7⃣ إيمي رودريجيز

8⃣ بيلي سيمسون

9⃣ أندروس تاونسند

🔟 دانييل زوري

التصويت مفتوح الآن 👈 https://t.co/jB1MOXLqJZpic.twitter.com/tqifKzJMFf — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 19, 2019

وفتح باب التصويت على أفضل هدف لموسم 2018-2019، مباشرة بعد الإعلان عن قائمة الأهداف العشرة المرشحة، وسيستمر التصويت حتى يوم 1 سبتمبر المقبل، ومن ثم إعلان الفائز بجائزة "بوشكاش" يوم 23 سبتمبر، في حفل "فيفا" السنوي، والمقرر له في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويمنح "فيفا" هذه الجائزة المرموقة لأفضل هدف في العام تكريما لذكرى الراحل فيرينك بوشكاش أسطورة المجر، الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في كتاب تاريخ كرة القدم.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو أول المتوجين بالجائزة في عام 2009، بهدفه في مرمى بورتو بدوري أبطال أوروبا، بينما كان المصري محمد صلاح آخر المتوجين بالجائزة في العام الماضي.

المصدر: وكالات