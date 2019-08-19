مستشارة عبد المهدي لرئيس اتحاد الكرة العراقي: لا تعرف ميسي من رونالدو

خاطبت حنان الفتلاوي مستشارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لشؤون المرأة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود قائلة: "أنت لا تعرف الفرق بين ميسي ورونالدو".

وكتبت الفتلاوي على "تويتر": "كاكا (أخي باللغة الكردية) عبد الخالق أعترف لك بعدم معرفتي بالرياضة وراح أتركها لخاطرك بس المشكلة بيك ما تعرف رونالدو من ميسي ومتمسك بالاتحاد ومن يومك ما شافوا الناس فرحة".

وأضافت: "أرجوك لا تنفعل لأن الانفعال مضر بصحتك وكطبيبة (الفتلاوي طبيبة اختصاص) أؤكد لك أن الانفعال لأصحاب السمنة قد يسبب الجلطة وبذلك تخسرك رياضة العراق والعالم".

كاك عبدالخالق اعترف لك بعدم معرفتي بالرياضة وراح اتركها لخاطرك بس المشكلة بيك ما تعرف رونالدو من ميسي ومچلب بالاتحاد ومن يومك ما شافو الناس فرحة..

وارجوك لاتنفعل لان الانفعال مضر بصحتك وكطبيبة واؤكد لك ان الانفعال لاصحاب السمنة قد يسبب الجلطة وبذلك تخسرك رياضة العراق والعالم.. — د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) August 18, 2019

وبدأت القصة عندما انتقدت الفتلاوي كسر كأس اتحاد غرب آسيا، الذي فاز به المنتخب البحريني يوم الأربعاء الماضي على حساب المنتخب العراقي، ورد مسعود عليها حينها قائلا: "ماهي خبرة الفتلاوي بالرياضة لتتحدث عن كسر الكأس، أدعوها ألا تتدخل في الرياضة وأن تتفرغ للسياسة".

المصدر: RT