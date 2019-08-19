لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بينهم 3 لاعبين جراء أعمال شغب اندلعت قبيل انطلاق مباراة "الديربي" بين موتاغوا وأوليمبيا السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الهندوراسي لكرة القدم.

وذكرت وسائل الإعلام في هندوراس، أن أعمال الشغب اندلعت عقب الهجوم على حافلة فريق موتاغوا بمحيط الملعب الوطني، حيث رشقتها جماهير أوليمبيا بالحجارة والزجاجات، ما أدى إلى إصابة 3 لاعبين وإلغاء المباراة.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص كان يحمل أسلحة نارية بالقرب من الملعب.

وقالت لورا شونهير المتحدثة باسم مستشفى "إسكويلا" في تصريحات إذاعية: "7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بينهم 3 تعرضوا لإصابات سطحية، بينما لقي 4 أشخاص مصرعهم".

ولم يحدد الاتحاد الهندوراسي لكرة القدم حتى الآن، موعدا جديدا لإجراء المباراة.

المصدر: وكالات