 
مباشر

السيسي وصلاح أبرز المهنئين.. مواقع التواصل ترقص فرحا بفوز مصر

الرياضة

السيسي وصلاح أبرز المهنئين.. مواقع التواصل ترقص فرحا بفوز مصر
EHF_eg/twitter
السيسي وصلاح أبرز المهنئين.. مواقع التواصل ترقص فرحا بفوز مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma21

سيطر نبأ فوز منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واكتسح هاشتاغ "منتخب الساجدين" كل المواقع.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي، يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين (تحت 19 عاما)، بعد فوزه أمس بلقب البطولة التي استضافتها مقدونيا على حساب ألمانيا (32-28).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لاعبي "الفراعنة" لحظة سجودهم عقب التتويج بلقب كأس العالم لكرة اليد، واحتل هاشتاغ "منتخب الساجدين"، المراكز العشرة الأولى في الأكثر تداولا في مصر.

وأشاد كافة المصريين بمستوى لاعبي بلدهم، الذين كافحوا وتخطوا كافة المراحل من أجل التتويج باللقب العالمي.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئي منتخب بلاده، وأشاد بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني.

أما النجم الرياضي المصري الأول حاليا، محمد صلاح، فقد كتب في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم".

وفيما يلي ردود أفعال أبرز نجوم الرياضة والفن في مصر، بعد تتويج منتخب "الفراعنة" بمونديال كرة اليد:

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناشطة كويتية تطعن في متلازمة "الحجاب والجنة"