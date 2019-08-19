السيسي وصلاح أبرز المهنئين.. مواقع التواصل ترقص فرحا بفوز مصر

سيطر نبأ فوز منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واكتسح هاشتاغ "منتخب الساجدين" كل المواقع.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي، يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين (تحت 19 عاما)، بعد فوزه أمس بلقب البطولة التي استضافتها مقدونيا على حساب ألمانيا (32-28).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لاعبي "الفراعنة" لحظة سجودهم عقب التتويج بلقب كأس العالم لكرة اليد، واحتل هاشتاغ "منتخب الساجدين"، المراكز العشرة الأولى في الأكثر تداولا في مصر.

وأشاد كافة المصريين بمستوى لاعبي بلدهم، الذين كافحوا وتخطوا كافة المراحل من أجل التتويج باللقب العالمي.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئي منتخب بلاده، وأشاد بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني.

أما النجم الرياضي المصري الأول حاليا، محمد صلاح، فقد كتب في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم".

ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم — Mohamed Salah (@MoSalah) August 18, 2019

وفيما يلي ردود أفعال أبرز نجوم الرياضة والفن في مصر، بعد تتويج منتخب "الفراعنة" بمونديال كرة اليد:

مبروك شباب من دهب

أحيانا لا تكفى كلمات المدح والشكر حق شباب بل رجال تعاهدوا وتكاتفوا من أجل النجاح فكان الذهب والتتويج مكانهم.. مبروك فخر الرياضية المصرية مبروك شباب يد مصر رفعتم الرأس عاليا وهنيئا لمصر بمستقبل جديد لكرة اليد. — ahmed hassan (@AhmedHassan) August 18, 2019

شرفتونا، ابطال العالم 🇪🇬🥇🏆 pic.twitter.com/JsYsWEkipJ — Abdalla El Said (@elsaid) August 18, 2019

المصدر: وكالات