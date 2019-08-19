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الروسي مدفيديف بطلا لدورة سينسيناتي الأمريكية

الرياضة

الروسي مدفيديف بطلا لدورة سينسيناتي الأمريكية
AFP MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
الروسي مدفيديف بطلا لدورة سينسيناتي الأمريكية
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أحرز الروسي دانييل مدفيديف أول ألقابه في دورات "الماسترز" للألف نقطة، بفوزه اليوم بدورة سينسيناتي الأمريكية للتنس على حساب البلجيكي دافيد غوفان، بنتيجة 7-6 و6-4.

ونجح مدفيديف في كسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى ليتقدم 4-1، قبل أن يرد البلجيكي بقوة ويعادل الكفة، ما دفع الروسي إلى حسم هذه المجموعة لصالحه بشوط فاصل "تاي بريك".

وبدأ الروسي المجموعة الثانية بقوة، فكسر إرسال البلجيكي في الشوط الأول، وكان ذلك كافيا كي يحسم المباراة لصالحه ويثأر من غوفان، الذي فاز عليه في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات في الدور الثالث من بطولة "ويمبلدون" الإنجليزية، ثالثة بطولات "الغراند سلام"، هذا العام.

ورفع مدفيديف بذلك، كأس إحدى دورات "الماسترز" للألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته، بعد محاولتين فاشلتين هذا العام أمام "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس في واشنطن، والإسباني رافائيل نادال في مونتريال الأسبوع الماضي.

وبات مدفيديف، خامس لاعب روسي يحرز لقب إحدى دورات "الماسترز"، بعد كل من مارات سافين، ونيكولاي دافيدينكو، وأندريه شيزنوكوف، وكارين خاتشانوف.

وسيتقدم صاحب الـ23 عاما في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للمركز الخامس، بعدما دخل مؤخرا نادي العشرة الأوائل، قبل أن يبدأ صعوده التدريجي بفضل نتائجه الجيدة.

المصدر: وكالات

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