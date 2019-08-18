 
مباشر

أتلتيكو مدريد يهزم خيتافي بشق الأنفس في مباراة البطاقات "الملونة"

الرياضة

أتلتيكو مدريد يهزم خيتافي بشق الأنفس في مباراة البطاقات
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma17

أفلت أتلتيكو مدريد من فخ ضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه بشق الأنفس 1-0 يوم الأحد، في مستهل مبارياتهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" هذا الموسم.

وأحرز ألفارو موراتا هدف أتلتيكو الوحيد في (د.23)، قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض، عقب إضاعته ركلة جزاء في (د.56).

واتسمت المباراة بالعصبية على حساب المستوى الفني، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى طرد لاعب من كلا الفريقين، حيث أشهر البطاقة الحمراء لكل من خورخي مولينا لاعب خيتافي، ورونان لودي لاعب أتلتيكو في (د.38 و42) على الترتيب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا