أتلتيكو مدريد يهزم خيتافي بشق الأنفس في مباراة البطاقات "الملونة"

أفلت أتلتيكو مدريد من فخ ضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه بشق الأنفس 1-0 يوم الأحد، في مستهل مبارياتهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" هذا الموسم.

وأحرز ألفارو موراتا هدف أتلتيكو الوحيد في (د.23)، قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض، عقب إضاعته ركلة جزاء في (د.56).

⏱ 94' [ 1-0 ] FT at our beautiful stadium!



🙌 We kick off the 2019/20 @LaLigaEN season with a win!

➕3⃣ The three points are ours, Atleti Family! 🙌



⚽ #AtletiGetafe

🔴⚪#AúpaAtletipic.twitter.com/1qzDUKkb4q — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 18, 2019

واتسمت المباراة بالعصبية على حساب المستوى الفني، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى طرد لاعب من كلا الفريقين، حيث أشهر البطاقة الحمراء لكل من خورخي مولينا لاعب خيتافي، ورونان لودي لاعب أتلتيكو في (د.38 و42) على الترتيب.

المصدر: وكالات