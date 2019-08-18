رين يسقط باريس سان جيرمان في ثاني جولات الدوري الفرنسي

سقط باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام مضيفه رين 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم إدينسون كافاني لباريس سان جيرمان في (د.36) ثم تعادل مباي نيانغ لرين في (د.44) قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين في (د.48).

ورفع رين رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت سانت إتيان مع ضيفه ستاد بريست.

المصدر: وكالات