إشبيلية يعود بالنقاط من أرض إسبانيول.. وبيتيس يخسر أمام بلد الوليد

افتتح إشبيلية مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتغلب 2-0 على مضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة، وفاز بلد الوليد على مضيفه ريال بيتيس 2-1.

أحرز لإشبيلية سيرخيو ريغيلون في (د.44)، ومانويل نوليتو في (د.86).

📜 CRÓNICA (0-2) | Sobrio y contundente estreno frente al @RCDEspanyol. ⚪️🔴💪#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 18, 2019

ويرغب الفريق الأندلسي في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة هذا الموسم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما فشل في الصعود للمسابقة القارية هذا الموسم، بحصوله على المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وعلى ملعب "بينيتو فيامارين"، تلقى ريال بيتيس خسارة مباغته 1-2 أمام ضيفه بلد الوليد.

ولعب بيتيس بعشرة لاعبين مبكرا منذ الدقيقة الثامنة عقب طرد حارس مرماه جويل روبليس، ليمنح الفرصة للضيوف للتقدم بهدف عن طريق سيرخيو غوارديولا في (د. 63). ولم يهنأ بلد الوليد بتقدمه طويلا، بعدما أحرز لورين مورون هدف التعادل لبيتيس في (د.68).

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1-1، أحرز أوسكار بلانو هدف الفوز القاتل لبلد الوليد في (د.89)، ليمنح فريقه انطلاقة جيدة في المسابقة.

المصدر: وكالات