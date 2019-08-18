 
مباشر

كيز تحقق لقب دورة سينسيناتي على حساب كوزنيتسوفا

الرياضة

كيز تحقق لقب دورة سينسيناتي على حساب كوزنيتسوفا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma0z

حققت الأمريكية ماديسون كيز لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية بفوزها في نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين 7-5 و7-6 (7-5).

وأظهرت كيز (24 عاما) عزيمة قوية بعد أن عوضت خسارتها لإرسالها في كل من المجموعتين، وعادت من بعيد لتحقق لقبها الثاني هذا الموسم، بعد دورة تشارلستون الأمركية في أبريل الماضي والذي كان الأول لها على الملاعب الترابية.

وستعود المصنفة 18 عالميا إلى قائمة المصنفات العشر الأوليات الاثنين مع اقتراب موعد بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، رابعة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 26 أغسطس الجاري.

وخسرت كوزنيتسوفا (34 عاما)، حاملة لقب بطولتي فرنسا المفتوحة (2009) وأمريكا المفتوحة (2004)، إرسالها في الشوط العاشر من المجموعتين لتمهد الطريق أمام الأمريكية التي بلغت نهائي "فلاشينغ ميدوز" عام 2017، وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، لتحقيق الفوز في غضون ساعة و44 دقيقة.

وتسعى الروسية المصنفة 153 عالميا للارتقاء في الترتيب بعد سلسلة من الإصابات أبعدتها عن المنافسات.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا