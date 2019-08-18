كيز تحقق لقب دورة سينسيناتي على حساب كوزنيتسوفا

حققت الأمريكية ماديسون كيز لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية بفوزها في نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين 7-5 و7-6 (7-5).

وأظهرت كيز (24 عاما) عزيمة قوية بعد أن عوضت خسارتها لإرسالها في كل من المجموعتين، وعادت من بعيد لتحقق لقبها الثاني هذا الموسم، بعد دورة تشارلستون الأمركية في أبريل الماضي والذي كان الأول لها على الملاعب الترابية.

وستعود المصنفة 18 عالميا إلى قائمة المصنفات العشر الأوليات الاثنين مع اقتراب موعد بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، رابعة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 26 أغسطس الجاري.

Nice hug at the net from these two remarkable competitors!@madison_keys and @SvetlanaK27 - what a great final, and what a great tournament you've both had! 😍#CincyTennispic.twitter.com/anesTQKVTE — WTA (@WTA) August 18, 2019

وخسرت كوزنيتسوفا (34 عاما)، حاملة لقب بطولتي فرنسا المفتوحة (2009) وأمريكا المفتوحة (2004)، إرسالها في الشوط العاشر من المجموعتين لتمهد الطريق أمام الأمريكية التي بلغت نهائي "فلاشينغ ميدوز" عام 2017، وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، لتحقيق الفوز في غضون ساعة و44 دقيقة.

"If you told me this is where I would be a week ago, I would have laughed in your face!"



Safe to say @madison_keys wasn't expecting to be the @cincytennis champion!



😂#CincyTennispic.twitter.com/hrdQgohkkk — WTA (@WTA) August 18, 2019

وتسعى الروسية المصنفة 153 عالميا للارتقاء في الترتيب بعد سلسلة من الإصابات أبعدتها عن المنافسات.

المصدر: أ ف ب