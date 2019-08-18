استمرار اسم "كأس محمد بن سلمان" في النسخة الجديدة من الدوري السعودي

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، استمرار إطلاق اسم دوري "كأس محمد بن سلمان" للمحترفين على النسخة الجديدة من الدوري السعودي.

وأقيم في مدينة جدة حفل تدشين الدوري السعودي بنسخته الجديدة موسم 2019-2020 المكونة من 16 ناديا ستشارك في المسابقة.

وستلعب مباريات دوري "كأس محمد بن سلمان" للمحترفين على 10 ملاعب في الرياض وجدة ومكة والدمام وبريدة وأبها والرس والمجمعة والأحساء.

10 ملاعب طورتها الهيئة العامة للرياضة لتكون بمستوى الحدث في استضافتها لمنافسات #MBSLeague#تدشين_الدوري_السعوديpic.twitter.com/WMikJ5LoOi — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 18, 2019

المصدر: وكالات