استمرار اسم "كأس محمد بن سلمان" في النسخة الجديدة من الدوري السعودي
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، استمرار إطلاق اسم دوري "كأس محمد بن سلمان" للمحترفين على النسخة الجديدة من الدوري السعودي.
كأس غالية.. تحمل اسم غالي على قلوبنا.. : #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#تدشين_الدوري_السعودي#MBSLeaguepic.twitter.com/eTz1IPs1iG— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 18, 2019
وأقيم في مدينة جدة حفل تدشين الدوري السعودي بنسخته الجديدة موسم 2019-2020 المكونة من 16 ناديا ستشارك في المسابقة.
📸 الأندية تدشن أطقمها في حفل #تدشين_الدوري_السعودي ||#الدوري_مولع#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeaguepic.twitter.com/BovJLqn83S— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 18, 2019
وستلعب مباريات دوري "كأس محمد بن سلمان" للمحترفين على 10 ملاعب في الرياض وجدة ومكة والدمام وبريدة وأبها والرس والمجمعة والأحساء.
10 ملاعب طورتها الهيئة العامة للرياضة لتكون بمستوى الحدث في استضافتها لمنافسات #MBSLeague#تدشين_الدوري_السعوديpic.twitter.com/WMikJ5LoOi— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 18, 2019
المصدر: وكالات