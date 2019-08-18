شيفيلد يونايتد يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي منذ عام 2007

حقق فريق شيفيلد يونايتد، انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 1-0، على ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وأحرز جون لوندسترام هدف شيفيلد الوحيد في (د.47).

وكان شيفيلد استهل مشواره في البطولة هذا الموسم بالتعادل (1-1) مع مضيفه بورنموث، فيما تعادل كريستال بدون أهداف مع ضيفه إيفرتون في المرحلة الأولى.

وارتفع رصيد شيفيلد، العائد للدوري الممتاز بعد غياب دام 12 عاما، إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند نقطة واحدة.

المصدر: وكالات