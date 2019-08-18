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روبين يضمد جراحه على حساب أرسنال في الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

روبين يضمد جراحه على حساب أرسنال في الدوري الروسي (فيديو)
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تغلب روبين قازان على ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين روبين بالفضل في الفوز للاعبه يفغيني ماركوف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، صالح روبين جماهيره بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من كراسنودار وتسيسكا موسكو بنتيجة واحدة بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى 10 نقاط ليصعد إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد أرسنال عند 10 نقاط في المركز السابع، ويتأخر عن روبين بفارق الأهداف.

المصدر: sportbox.ru

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