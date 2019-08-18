روبين يضمد جراحه على حساب أرسنال في الدوري الروسي (فيديو)
تغلب روبين قازان على ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
Гол Евгения Маркова после шикарной передачи пяткой @eugenebashkirov 👏🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) August 18, 2019
⠀#РубинАрсеналpic.twitter.com/P2uDqgXQNa
ويدين روبين بالفضل في الفوز للاعبه يفغيني ماركوف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، صالح روبين جماهيره بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من كراسنودار وتسيسكا موسكو بنتيجة واحدة بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى 10 نقاط ليصعد إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد أرسنال عند 10 نقاط في المركز السابع، ويتأخر عن روبين بفارق الأهداف.
المصدر: sportbox.ru