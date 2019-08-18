بالفيديو.. كوتينيو يصل إلى ميونخ لإتمام تعاقده مع البايرن

وصل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني إلى مدينة ميونخ صباح اليوم الأحد، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" مقطع فيديو لوصول الدولي البرازيلي، من أجل الخضوع للفحوص الطبية في النادي البافاري.

ومن المتوقع إعلان البايرن تعاقده مع صاحب الـ27 عاما في الساعات القليلة المقبلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

📍 Coutinho ya está en Munich para firmar con el Bayern



📹 @Sky_Marcpic.twitter.com/bWA3ZlZoX2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2019

إقرأ المزيد

وأعلن البايرن الجمعة الماضي توصله لاتفاق مع برشلونة على استعارة اللاعب، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيا مع نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة ستكلف البايرن ما بين 15 و20 مليون يورو، لكنه سيكون ملزما بدفع 120 مليون يورو، حال تفعيله بند خيار الشراء.

المصدر: وكالات