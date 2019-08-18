الروسي مدفيديف يقصي دجوكوفيتش ويتأهل لنهائي سينسيناتي الأمريكية (فيديو)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف للمباراة النهائية لبطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، بعد تغلبه على المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلب مدفيديف تأخره في المجموعة الأولى 3-6 إلى فوز صريح بعد أن حسم المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحته 6-3 6-3، خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

وأثنى دجوكوفيتش البالغ 32 عاما على منافسه بالقول: "يستحق أن يكون في النهائي، مع كل هذه النتائج، يعمل للوصول إلى أحد المراكز الخمسة الأولى عالميا. هو بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين العالميين في الوقت الحالي".

وختم قائلا: "خسرت مباراة في كرة المضرب، ولكني لم أرتكب الكثير من الأخطاء. لذا سأعتمد على ذلك وأتابع تقدمي... سأعود للمنافسة على الألقاب".

وتأتي خسارة دجوكوفيتش الذي لم يخسر أي مجموعة في سينسيناتي قبل مواجهته مع مدفيديف، قبل أسبوعين من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى.

وعلق مدفيديف البالغ 23 عاما على بلوغه المباراة النهائية بالقول: "لا أدري كيف تمكنت من قلب النتيجة. كنت متعبا بعد المجموعة الأولى واعتقدت أني لن أتمكن من مقاومة الضغوط، لقد لعبت مباراة رائعة، وأنا سعيد جدا".

Is that @DaniilMedwed or a brick wall? 🤔



The 🇷🇺 is up a break in the decider, 3-2, moving closer to a second straight #ATPMasters1000 final. 👊



🎥: @TennisTV | @CincyTennispic.twitter.com/D4stvcaCmm — ATP Tour (@ATP_Tour) August 17, 2019

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وأضاف المصنف ثامنا عالميا: "كان نوفاك يحطمني عند الإرسال الثاني، لذا قررت أن أهاجمه... من الرائع الفوز على الرقم واحد عالميا".

ويخوض الروسي ثاني نهائي له في إحدى دورات الماسترز في غضون ثمانية أيام بعد نهائي مونتريال عندما خسر أمام الإسباني رافائيل نادال.

ويواجه مدفيديف مساء اليوم في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين دولار، البلجيكي دافيد غوفين الذي أقصى في نصف النهائي الثاني الفرنسي المخضرم ريتشار غاسكيه 6-3 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru