الصفاقسي بطلا لكأس تونس على حساب النجم الساحلي
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أحرز الصفاقسي لقب كأس تونس لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه 5-4 على النجم الساحلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما بدون أهداف عقب وقت إضافي في المباراة النهائية يوم السبت.
وأهدر محمد المثناني وكريم العريبي والمهاجم بلال الماجري ثلاث محاولات للنجم في ركلات الترجيح ليمنحوا الانتصار للصفاقسي الذي أضاع محاولتين عن طريق محمد إسلام بكير وحمزة الجلاصي.
فيديو : تتويج #نادي_الصفاقسي يتوج بلقبة الخامس و يفوز بـــ #كأس_تونس_2019pic.twitter.com/yu0FBKxgWa— قنوات الكاس (@alkasschannel) 17 августа 2019 г.
17 августа 2019 г.
المصدر: وكالات
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