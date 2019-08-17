كراسنودار يتخطى عقبة تامبوف في الدوري الروسي (فيديو)

تغلب كراسنودار على مضيفه تامبوف بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي كراسنودار كل من البرازيلي فاندرسون ودانييل أوتكين في الدقيقتين 2 و78 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع كراسنودار رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر زينيت، فيما توقف رصيد تامبوف عند 4 نقاط في المركز 14 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز.

المصدر: sportbox.ru